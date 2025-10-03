Así "copió" Marc Márquez a Valentino Rossi: "Su relación empeoró"

Stefan Bradl, exprobador de Honda, ha recordado cómo fue la irrupción del de Cervera en MotoGP y cómo cambió su relación con el italiano.

Con el título logrado el pasado domingo en Japón, Marc Márquez igualó a Valentino Rossi en nueve coronas, lo que ha aumentado la temperatura de un debate que viene de lejos sobre quién es el mejor.

En el programa 'Sport and Talkfrom Hangar-7', Stefan Bradl ha dado su opinión y ha recordado cómo vivió la irrupción del ilerdense en la máxima categoría.

"Valentino Rossi impulsó el deporte y lo popularizó en todo el mundo. Todo el mundo lo adora, o al menos muchos. Luego llegó Marc Márquez, y él también tenía a Rossi como su ídolo. Marc ascendió en la categoría y su relación empeoró", ha señalado.

Además, el que fuera piloto probador de Honda ha recordado cómo evolucionó, a peor, la relación entre el italiano y el español.

"Marc hizo lo decisivo: copió a Valentino en muchos sentidos, ya fuera en su trato con los medios o en los duelos sobre la moto. A Valentino, por supuesto, no le gustó, sobre todo porque el joven Marc también disfrutaba de un éxito enorme", ha señalado.

Sea como fuere, Bradl se queda con su excompañero en Honda: "Los duelos, el título mundial arruinado, y todo el asunto amplió aún más la historia. Puedes verlo como quieras, pero en términos deportivos, Márquez me parece un poco mejor ahora mismo".