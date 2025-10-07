Los cambios de Ducati que han atormentado a Pecco Bagnaia: la posición del piloto es diferente

Cuenta 'Motorsport' este martes que Ducati ha modificado la altura de la moto, por lo que el piloto ya no tiene la misma posición de antes y eso es lo que más está perjudicando a Pecco.

A Pecco Bagnaia se le está haciendo muy larga la temporada. Y no porque Marc Márquez se haya proclamado campeón con mucha superioridad. Sus problemas van mucho más allá. Porque ni siquiera puede luchar por el segundo puesto del campeonato del mundo o por posiciones competitivas en algunos grandes premios.

Y el medio 'Motorsport' ha desvelado cuáles son esos cambios que Ducati introdujo en su moto y que están atormentando al bicampeón de MotoGP.

El ingeniero Gigi Dall'Igna y los suyos modificaron la altura de la moto e introdujeron un nuevo sistema hidráulico que cambiaba la posición del piloto sobre la moto. Y eso influye en el equilibrio, complicando el pilotaje de un Pecco que prefiere el diseño de la temporada pasada.

Hace unas semanas se desató la polémica en el test de Misano. Pecco probó una moto anterior, similar a la GP24 con la que luchó por el mundial, y se volvió a sentir cómodo. De hecho logró la victoria unos días después en el Gran Premio de Japón, justo el día en el que Marc celebró el noveno título.

Pero en Indonesia volvió el sufrimiento. Rodaba en última posición cuando se fue al suelo. Un segundo y medio más lento que el líder, Fermín Aldeguer. Un ritmo incomprensible para Ducati.

Pero según publica el citado medio, los problemas de Pecco podrían haberse producido por ese cambio de posición que tiene en la 'Desmosedici' de última generación. Y para el curso que viene seguro que demanda un regreso a la moto anterior. Algo con lo que Marc no estará de acuerdo.