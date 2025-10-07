Los vídeos del derrumbe de un edificio en Madrid: así ha quedado el bloque tras la caída de los forjados

Los detalles Las imágenes muestran el estado de la infraestructura que se encontraba en rehabilitación cuando las plantas superiores se ha venido abajo. Ahora, los operarios revisan el estado de la infraestructura.

Una planta superior de un edificio en rehabilitación en el centro de la capital colapsó este martes al mediodía, generando un gran estruendo y nubes de humo en la calle. Tras el incidente, los bomberos aseguraron la zona y revisaron el estado del edificio para prevenir nuevos accidentes. Hasta 11 dotaciones de bomberos y un dispositivo de SAMUR-Protección Civil se desplazaron al lugar. En la calle, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se desplegaron ambulancias y efectivos policiales, acordonando la zona mientras los vecinos describían el ruido y el temblor sentidos.

Una de las plantas superiores de un edificio que se encontraba en rehabilitación en pleno centro de la capital se ha venido abajo este martes al mediodía, provocando un gran estruendo, así como gran cantidad de humo en la calle. En las imágenes sobre estas línea se puede observar cómo ha quedado tras la caída del forjado.

Una vez que los bomberos han asegurado la zona, ahora revisan el estado de la infraestructura tanto en el interior como en el tejado del edificio para descartar más eventuales incidentes. De hecho, hasta 11 dotaciones de bomberos se han desplazado en un primer momento al lugar de los hechos y también se ha activado un dispositivo de SAMUR-Protección Civil.

En la calle del suceso, situada entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplegado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona, donde se ha desencadenado una escena de polvo, gritos y desconcierto. "Sentimos como si temblara todo y luego un ruido fortísimo", cuenta uno de los vecinos, que estaba en su casa cuando escuchó el estruendo, mientras que otro de ellos ha apuntado que "era un edificio bastante viejo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.