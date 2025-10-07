La alcaldesa alemana del SPD Iris Stalzer, en estado crítico tras ser apuñalada frente a su casa

Dispositivo policial en las inmediaciones de la casa de la alcaldesa alemana del SPD Iris Stalzer donde ha sido apuñalada.

Los detalles Iris Stalzer, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), ha recibido hasta 17 puñaladas en el abdomen y la espalda que "ponen su vida en peligro". El hijo adoptivo de la política habría sido detenido, según 'Spiegel'.

La alcaldesa de Herdecke, Iris Stalzer, está en estado crítico tras ser encontrada con 17 heridas de arma blanca en su hogar, según 'Spiegel'. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos luchan por su vida. Stalzer, de 57 años y miembro del SPD, sufrió heridas que ponen en peligro su vida, según las fuerzas de seguridad. Sus dos hijos adoptivos encontraron a su madre herida, y el hijo de 15 años ha sido arrestado. Anteriormente, hubo un incidente de violencia doméstica en el hogar. El canciller Friedrich Merz lamentó el "crimen atroz" y expresó su apoyo a la familia.

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada este martes en su vivienda con hasta 17 heridas de arma blanca en abdomen y espalda, según ha apuntado el diario 'Spiegel'. Por ello, ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, situada en el oeste del país, donde los médicos luchan por su vida.

Stalzer, de 57 años y del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves heridas que "ponen su vida en peligro", según han explicado las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio. De hecho, el secretario general de la formación, Matthias Miersch, expresó su profunda consternación por la agresión, aunque dijo no tener detalles sobre los motivos del ataque.

En este sentido, el medio alemán 'Spiegel' ha apuntado que si bien los dos hijos adoptivos de Stalzer, de 15 y 17 años, se han presentado en el centro de control de emergencias del departamento de bomberos asegurando que encontraron así a su madre, el chico de 15 años ha sido arrestado. Asimismo, el precitado medio ha recordado que este verano, se produjo un caso de violencia doméstica en el hogar de la familia, pues la hija atacó con un cuchillo a uno de los miembros de la familia

La alcaldesa de la localidad, que se encuentra cerca de Dortmund, había jurado el cargo recientemente tras ganar las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que tuvieron lugar el pasado mes de septiembre.

El canciller del país, Friedrich Merz, ha lamentado el "crimen atroz de Herdecke" y ha dicho "temer por la vida" de la alcaldesa. "Esperamos que consiga recuperarse por completo", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a "sus familiares y seres queridos".

