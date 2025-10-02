Marc Márquez responde al desprecio de Valentino Rossi dejándole en evidencia

Después de que el italiano se 'olvidara' del ilerdense cuando le preguntaron por sus grandes rivales, el piloto de Ducati le ha dejado un recado muy, muy sutil.

Durante la presentación de la nueva 'livery' que llevará el VR46 en el Gran Premio de Indonesia en Mandalika, Valentino Rossi no dudó en darle un particular 'palito' a Marc Márquez.

Fue cuando le preguntaron quiénes habían sido los grandes rivales de su carrera, y al expiloto se le olvidó nombrar al reciente campeón de MotoGP, quien no le dio opción a volver a ganar desde su irrupción en la categoría reina en 2013 (Rossi se retiró en 2021).

"Tuve muchos grandes rivales en mi carrera, y creo que está entre Stoner, Lorenzo, Biaggi y Pedrosa", arrancó.

Seguidamente, se quedó con uno: "Es difícil decir quién fue el más grande. Quizás Lorenzo porque estábamos en el mismo equipo y fuimos compañeros de equipo durante mucho tiempo. Así que no fue solo una rivalidad, fue como una historia de amor".

Pues bien, en la rueda de prensa previa al fin de semana en Mandalika, a Márquez le han trasladado las palabras del 'Doctor'... y no ha podido responder mejor.

"Nunca luchamos por un campeonato", señaló Marc, deslizando que cómo le va a incluir Rossi en la lista de sus grandes rivales si nunca fue una amenaza para él.

"Cuando llegué allí, mi mayor oponente, por ejemplo, un año fue Lorenzo y luego pasó a ser Dovizioso", añadió el piloto de Ducati.

La realidad es que de los seis Mundiales que alzó el de Cervera con Rossi en activo, Valentino fue subcampeón en dos de ellos, pero siempre lejos de Marc en la clasificación.