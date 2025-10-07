Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro

El contexto Nuevos vídeos grabados por la productora de Emergencias de la Generalitat en la mañana del 29 de octubre de 2024 muestran a la ex consellera de Interior mostrando su preocupación por la situación de los barrancos.

Nuevos vídeos del 29 de octubre revelan la gestión de la DANA en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en L'Elana, Valencia. La exconsellera de Interior, Salomé Pradas, fue informada desde el mediodía sobre la necesidad de vigilar el barranco del Poyo y el río Magro. Durante la reunión del CECOPI, Pradas anotó estas zonas críticas y se discutió la importancia de comunicar adecuadamente el riesgo a la población. Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, destacó la preocupación por el contenido de los barrancos. Pradas y Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, están siendo investigados en la causa judicial en Catarroja.

Salen a la luz nuevos vídeos grabados en la mañana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat en L'Elana (Valencia), día en el que ocurrió la devastadora DANA que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana. En estos nuevos documentos vemos a la ex consellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas conocer desde mediodía que había que vigilar de cerca la situación del barranco del Poyo y el río Magro.

En las imágenes vemos la reunión del CECOPI, en la que Pradas apunta a mano sobre las 12:40 horas esas dos zonas que merecían una atención especial. En un folio, escribe: "Río magro / rambla del Pollo" (sic), junto a "alerta Hidrológica" y "barrancos".

En los vídeos, se escucha al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, pedir "cuidar" el mensaje que se mande a la población: "Nos ha pasado en muchas otras alertas que después de que haya... a la gente se la ha llevado el agua". También se escucha a Padras decir: "En redes sociales, que alertemos, por favor, y las zonas en las que acabamos de decretar la alerta hidrológica, que afecta al río Magro, rambla del Poyo, y hacer el listado de los municipios afectados por esta alerta".

"Exacto, eso es lo que más nos está preocupando"

En uno de los vídeos se puede ver uno de los paneles del Centro de Coordinación de Emergencias marcando las 13:56 horas. Es ahí cuando se escucha cómo un responsable del 112 comenta que lo que les preocupa "no es la lluvia en sí, sino lo que llevan los barrancos", a lo que Pradas responde: "Exacto, eso es lo que más nos está preocupando en este momento".

Una hora antes, a las 12:25, Emergencias de la Comunitat Valenciana avisó a través de la red social X que a las 11:45 "el Centro de Coordinación de Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica" a los municipios afectados por la cuenca.

Al llegar, Pradas pregunta: "¿Habéis atendido a los medios?". En un plano siguiente, se escucha: "Un poco la información que tenemos es la que compartimos", a lo que ella contesta: "Muy bien, perfecto". Pradas pregunta a Jorge Suárez "cómo es" la situación del río Magro, a lo que Suárez responde: "Es de seguimiento, de ir viendo los últimos datos".

"¿Hemos enviado algún medio especial allí? ¿O simplemente es la alerta?"

En la grabación se escucha decir a Jorge Suárez decir que han "emitido alerta hidrológica en el río Magro y en la rambla del Poyo", ante lo que Pradas pregunta: "¿Hemos enviado algún medio especial allí? ¿O simplemente es la alerta?". "Bomberos forestales para darle el seguimiento que forma parte en esas zonas. Un seguimiento visual que nos informen. Aquí lo importante es que nos informen si hay alguna variación", responde Suárez.

En la nueva grabación se puede ver a la exconsellera de Justicia e Interior llegar a las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias junto a su entonces número dos, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa que se instruye en el juzgado de Catarroja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.