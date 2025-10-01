Valentino Rossi está muy escocido con Marc Márquez: ojo al último desprecio al campeón de MotoGP

El expiloto italiano curiosamente se ha olvidado del ilerdense cuando le han preguntado por los grandes rivales de su carrera.

Valentino Rossi estuvo este martes en la presentación de la nueva 'livery' que llevará su equipo, el VR46, en el Gran Premio de Indonesia en Mandalika.

Durante el acto, al italiano le preguntaron quiénes habían sido los grandes rivales de su carrera.

Curiosamente, al expiloto se le olvidó nombrar al reciente campeón de MotoGP, Marc Márquez, quien no le dio opción a volver a ganar desde su irrupción en la categoría reina en 2013 (Rossi se retiró en 2021).

"Tuve muchos grandes rivales en mi carrera, y creo que está entre Stoner, Lorenzo, Biaggi y Pedrosa", arrancó.

Seguidamente, se quedó con uno: "Es difícil decir quién fue el más grande. Quizás Lorenzo porque estábamos en el mismo equipo y fuimos compañeros de equipo durante mucho tiempo. Así que no fue solo una rivalidad, fue como una historia de amor".

Este no es más que el último desprecio de Valentino a un Marc que cada vez que le preguntan por el '46' evita hablar mal de él. De hecho, aunque Rossi le llamase "sucio" el pasado año, el '93' ni respondió. Y eso parece que le escuece al 'Doctor'.