"Dentro de lo malo ha salido barato"

La explicación de la lesión de Marc Márquez: un escalón en la grava multiplicó el impacto

El campeón de MotoGP, tras ser embestido por Marco Bezzecchi, rebotó contra un enorme escalón entre el asfalto y la grava.

Mala, muy mala suerte para Marc Márquez este fin de semana en Indonesia. Si en la rueda de prensa previa al Gran Premio en Mandalika incidía en la importancia de no lesionarse, esa lesión llegó el domingo.

Tras la salida,Marco Bezzecchi embistió al piloto de Ducati, que terminó en la grava tras dar varias vueltas sobre sí mismo.

El '93' recibió el impactó y se deslizó hacia su lado derecho, pero al llegar a la grava salió despedido.

¿El motivo? Un enorme escalón entre el asfalto y la grava que le hizo rebotar y caer con dureza sobre su hombro afectado.

"Dentro de lo malo ha salido barato", decía en 'DAZN' tras la carrera un Marc que abandona Indonesia con los ligamentos de la clavícula rotos.

