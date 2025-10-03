Simón Pérez y Silvia Charro hablan de su caída sin freno tras su vídeo viral: "En cinco meses acabamos en la calle, durmiendo en el coche"

El economista y la agente inmobiliaria se sinceran en Equipo de Investigación sobre cómo comenzó su decadencia sin límite tras convertirse en virales por un vídeo sobre hipotecas en el que sus gestos y su mirada perdida no pasaron desapercibidos.

Tras su vídeo viral sobre hipotecas, las redes convirtieron a Simón Pérez y Silvia Charro en caricatura, con un linchamiento digital imparable. Sin embargo, lejos de frenar, el economista y la agente inmobiliaria dan un paso más y convierten la exposición en su modo de vida. Su historia atrae a youtubers con millones de seguidores.

El siguiente paso llega cuando ofrecen tatuarse a cambio de dinero. Endeudados hasta el cuello, Simón y Silvia aceptan hasta bolos en discotecas. "En cinco meses acabamos en la calle, durmiendo en el coche, y me fui a casa de mi abuela", expresa el 'gurú' de las hipotecas. Así, tras perderlo todo, la pareja huyó hasta Cedeira, Galicia, para buscar refugio en un bajo sin ventanas.

