Las dos carreras que Fernando Alonso tiene entre ceja y ceja

De los seis Grandes Premios que restan para finalizar la presente temporada, hay dos en los que el bicampeón de Fórmula 1 cree que Aston Martin puede tener una gran actuación.

Con el objetivo puesto en 2026 y en el nuevo reglamento que se implementará en Fórmula 1, Fernando Alonso y Aston Martin quieren terminar de la mejor manera posible la presente temporada.

Restan seis Grandes Premios en los que la escudería de Silverstone da por hecho que sufrirá, pero hay dos citas en las que creen que pueden tener una gran actuación.

Así lo aseguró el asturiano en declaraciones que recoge 'Marca' tras la carrera en Singapur: "Necesitamos los puntos en las carreras que faltan, creemos que podemos puntuar en dos o tres carreras con suerte y esta era una de ellas".

Eso sí, las dos próximas en Austin y México parecen simples trámites: "Cuando toca un fin de semana más difícil hay un poco hincar la rodilla, hay que aceptar que no somos lo suficientemente rápidos".

Después llega Brasil, uno de los Grandes Premios que Aston Martin tiene marcado en rojo al igual que Qatar, donde la posibilidad de puntuar aumenta.

Eso sí, entre ambas citas tocará volar a Las Vegas, donde Alonso asume que estará en la parte trasera de la parrilla.

La temporada pondrá su fin en Abu Dhabi, una cita en la que el equipo británico no tiene demasiadas esperanzas, aunque mejores que en Austin, México y Las Vegas.