El repudiable gesto de Lance Stroll en Singapur mientras iba detrás de Fernando Alonso

En un vídeo publicado por Aston Martin se ve al canadiense empujando a un fotógrafo para entrar al box de la escudería.

En las últimas horas las redes sociales están que trinan con un vídeo que ha subido Aston Martin a su perfil de 'TikTok'.

En el mismo se ve en primer plano a Fernando Alonso dirigiéndose a su box tras terminar séptimo en el Gran Premio de Singapur.

"El León no se preocupa por ser el piloto del día en Singapur", reza el texto que acompaña al vídeo.

Sin embargo, lo más llamativo es un gesto de Lance Stroll en un segundo plano.

Se ve al canadiense llegando a pocos metros de Alonso, pero en su camino se encuentra a un fotógrafo que capta la entrada de Fernando.

Lejos de esperar o cambiar su rumbo, el compañero del asturiano empuja al trabajador en un gesto que está siendo muy criticado en redes sociales.

