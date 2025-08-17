Jorge Martín no entiende a Bagnaia: "A mi me ayuda tener un compañero..."

El madrileño ha analizado el rendimiento del turinés después un Gran Premio de Austria para olvidar de ambos. Bagnaia acabó octavo y Martín abandonó.

'Pecco' Bagnaia y Jorge Martín han sido dos de los pilotos que probablemente peor lo hayan pasado sobre el asfalto del Red Bull Ring. El de Ducati ha terminado en octavo lugar después de haber firmado una carrera muy pobre. Bagnaia sigue sin entender a la moto y eso le hace ser muy vulnerable en pista.

Por su parte, Jorge Martín no ha podido ni terminar la carrera debido a un accidente que ha sufrido al irse largo en una curva. El madrileño ha quedado bastante aturdido después del impacto aunque por fortuna, tras pasar por el centro médico, no se ha comunicado que sufriera ninguna lesión de gravedad.

Sin embargo, el gran señalado del día ha sido Bagnaia. El italiano salía tercero pero ha sufrido muchísimo intentando aguantar el ritmo de los Márquez, Bezzecchi y compañía y ha terminado hundiéndose al final de la carrera. Ha cruzado la línea de meta en octavo lugar y, tras la carrera, ha reconocido que estaba perdiendo la "paciencia".

Martín ha querido analizar esta mala dinámica que atraviesa 'Pecco'. El madrileño no entiende el bajón del que fue su máximo rival el pasado año: "En mi caso tengo a Marco (Bezzecchi), un compañero fuerte, que ahora siempre esta peleando por el podio o para ganar".

"Para mi es una inspiración y una forma de ayudarme a ser más rápido, y lo utilizo para eso. Pero cada uno tiene su mente y es difícil descifrar lo que piensan los otros", ha reconocido Jorge en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.