Stoner alucina con lo que está haciendo Márquez en Ducati: "No esperaba..."

Casey Stoner, leyenda de MotoGP, dice que el rendimiento de Marc con la Ducati no es normal apenas seis meses después de su llegada.

Marc Márquez sigue siendo el más rápido. Después de las vacaciones ha marcado el tiempo más rápido en las dos primeras sesiones del Gran Premio de Austria. Y hay una leyenda de MotoGP que alucina con lo que está consiguiendo en estos primeros meses pilotando la Ducati.

Casey Stoner, dos veces campeón de MotoGP, no esperaba que el de Cervera pudiera arrasar muy por delante de su compañero, Pecco Bagnaia.

"No pensaba que Marc fuera a ser tan rápido. Hemos visto el cambio que ha tenido con el paso a Ducati y está ganando confianza en sí mismo carrera tras carrera. Siempre ha sido impresionante, pero creo que esta es su mejor temporada", ha dicho en declaraciones a 'DAZN'.

Sobre Pecco, reconoce que ser compañero de Marc es una tortura: "No es fácil tener en el equipo a alguien que llega y encuentra la manera de ir más rápido que tú".

"Creo que Márquez crea este problema a todos. Pero pienso que para Pecco también es una ventaja estar en el mismo box que el español y tener la oportunidad de aprender de él", dice Stoner desde el Red Bull Ring.