La fea caída de Jorge Martín por la que fue trasladado al centro médico del Gran Premio de Austria

El vigente campeón volvió a irse al suelo y, a gran velocidad, se topó con la grava quedando algo aturdido después de un impacto que le obligó a abandonar la carrera.

La mala suerte sigue cebándose con Jorge Martín esta temporada. El piloto madrileño ha vuelto a sufrir una dura caída que le ha obligado a abandonar el Gran Premio de Austria. Tras la caída, a Jorge se le ha visto bastante aturdido por lo que, teniendo en cuenta su historial de lesiones, ha sido trasladado al centro médico del Red Bull Ring.

Allí se ha sometido a exámenes médicos y ha podido abandonar las instalaciones por su propio pie y sin dar síntomas de ninguna dolencia física, algo muy positivo. En lo deportivo está claro que Martín sigue siendo víctima de la mala fortuna.

En la jornada del sábado, el madrileño se mostró bastante optimista con los resultados y el rendimiento de la 'sprint'. Jorge es consciente de que el proceso para volver a ser competitivo es largo y complicado pero aún así se encontraba bastante satisfecho con las sensaciones obtenidas sobre la moto.

Cabe recordar que Martín volvió a competir tras su lesión el pasado Gran Premio de la República Checa. Allí consiguió un meritorio séptimo puesto aunque la realidad es que a Jorge aún le falta tiempo y adaptación para poder sentirse con opciones de luchar por victorias sobre la Aprilia.