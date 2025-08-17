La astuta estrategia de Márquez para arrebatarle la victoria a Bezzecchi en Austria: "Preferí esperar..."

El de Cervera explicó tras la carrera cómo planeó su adelantamiento al de Aprilia cuando este había comenzado dominando de manera contundente la carrera.

Marc Márquez lo tiene todo siempre bajo control. Al menos es la sensación que da cuando trata de explicar sus decisiones en carrera. Cuando solo se habían cumplido nueve vueltas del Gran Premio de Austria, el de Cervera decidió atacar a Marco Bezzecchi, que lideraba la carrera.

Marc se pegó rápido al italiano y estuvo una vuelta buscando el hueco para pasarle, sin éxito. La distancia entre ambos era tan solo de unas pocas décimas pero, sorprendentemente, Márquez comenzó a perder velocidad y en una sola vuelta, Bezzecchi aumentó la distancia entre ambos a un segundo.

Daba la sensación de que el Marco había conseguido defender con éxito las embestidas del ocho veces campeón del mundo. Nada más lejos de la realidad. Márquez desveló tras la carrera que distanciarse del de Aprilia fue algo totalmente intencionado: "Marco Bezzecchi al principio iba súper rápido, pero después ya estaba ahí esperando. Lo intenté al principio, pero era demasiado arriesgado".

"Entonces preferí esperar y atacar al final", reconoció el líder del Mundial en los micrófonos de 'MotoGP' tras la carrera. Márquez ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa firmando su sexto doblete consecutivo. 142 puntos son los que le separan de su hermano Álex Márquez, que ha sido décimo. Marc tiene el Mundial prácticamente sentenciado.