Bagnaia 'carga' contra Ducati tras el fracaso en el GP Austria: "Se me está acabando la paciencia..."

El piloto de Ducati sufrió un mal desempeño durante el GP de Austria, un territorio donde estaba acostumbrado a reinar y que agrava la situación del italiano en la temporada.

Pecco Bagnaia terminó en octava posición en un Gran Premio donde estaba acostumbrado a marcar la diferencia. El italiano salió tercero y fue perdiendo una posición tras otra hasta finalizar en octavo lugar a 12 segundos del ganador.

"Que yo llegue a 12 segundos en un circuito donde siempre he marcado la diferencia es algo que no entiendo y no voy a entender", declaraba el piloto en los micrófonos de 'DAZN' con resignación. La realidad es que durante la carrera el piloto italiano no podía seguir el ritmo de Bezzecchi o Marc, una situación frustrante para el de Ducatique no encuentra una explicación.

A pesar de todo, ha querido dejar claro que esta sensación de inferioridad sobre la pista no le afecta a nivel mental durante la carrera: "Yo siempre voy concentrado. Nunca pierdo la cabeza. Pero hoy, aun con todo, el resultado ha sido ese".

Sin embargo, la situación del actual tercer clasificado en el campeonato del mundo tiene al piloto dubitativo, quemado y decepcionado, sobre todo con su escudería, Ducati. De hecho ante la pregunta de si se le está acabando lapaciencia respondió con contundencia: "Bastante, sí".

Antes había asegurado que esperaba una "explicación" del equipo italiano. Todo en un contexto en el que el italiano siente que no recibe las justificaciones que busca aunque, a pesar de todo, insiste en que continuará trabajando a la espera de soluciones: "Dándolo todo, hoy solo he podido ser octavo, estoy esperando".