Jorge Lorenzo se retiró de la competición de MotoGP tras un mal año en Honda, en gran parte por las lesiones. Sin embargo, al tiempo anunció su fichaje por Yamaha como piloto probador y además también que iba a correr el GP de Cataluña. Por ello, las especulaciones sobre si dicho retiro era temporal o definitivo han salido, y él ha hablado sobre eso en 'Catalunya Radio'.

"Siempre dije que la decisión fue definitiva, pero nunca puedes decir 'de este agua no beberé'. Me retiré para dejarlo para siempre. Tenía 32 años, y desde los 15 he sido profesional. He tenido mucho éxito y he ganado muchas cosas. Otros no tuvieron esa suerte. No puedo conseguir nada más importante que ser campeón de MotoGP y lo hice tres veces", afirma.

Además respondió a Pol Espargaró y a su opinión de que se retiró para no seguir con Honda: "Si piensa eso, y lo dice con respeto, se respeta. Si decido volver a competir no me faltarían ofertas. Pero estoy bien así".

Lorenzo cuenta cómo está pasando estos días en plena pandemia del coronavirus: "Me entretengo con Instagram, con un reto para que la gente se ponga en forma. Hay que buscarse la vida para aprovechar los recursos que tenemos y hacer el máximo. Mancuernas, bicicleta estática... Tengo que estar en forma para cuando me suba a la MotoGP".

"El reto del que hablo no es perder peso, porque hay quienes necesitan todo lo contrario. Y no soy experto en nutrición. Solo doy mi parecer como profesional que he sido durante 18 años. No es la verdad absoluta", prosigue el piloto.

Lorenzo reconoce que toda la situación del coronavirus "nos ha pillado de nuevas". "Nadie había vivido algo así. Algo tan bestia. Si nos lo dicen hace año y medio no nos lo creemos... pero está sucediendo. Cuando hay tantas víctimas y tantos muertos el deporte es secundario", afirma.