Jorge Lorenzo está pasando la cuarentena usando al máximo sus redes sociales. El balear, retirado de la competición pero aún piloto de MotoGP, realizón un directo en Instagram para responder a sus fans y alguno, entre broma y broma, se llevó un buen zasca.

"¿Que por qué soy tan tonto? Porque soy muy solidario y no quiero que sientas que estás solo en el mundo", respondió a una de las preguntas.

No fue el único que se llevó su ración. "Por cómo preguntas que sigo en medio tras la retirada parece que tienes algún problema con lo que hago. Me he retirado, solo que todavía piloto la MotoGP", respondío.

"Con la moto adecuada podía seguir luchando para ganar carreras y también títulos. Pero no me compensaba, me estimula más ser bueno haciendo otras cosas disfrutando de la vida", afirma.

Lorenzo, que dice tener miedo al coronavirus, reconoce que las lesiones evitaron ver su mejor versión con la Honda: "No pude adaptarme a la moto por falta de tiempo, y no eran las circunstancias adecuadas para cambiar la moto y pilotar de manera natural".

Además, realzó su figura: "La persona a la que más amo es a la de la foto (él mismo). Es vital quererse a uno mismo. ¿Que si soy humilde? Depende de lo que para ti signifique ser humilde. No era un gran piloto, era y seré un gran campeón".

Luego, tuvo tiempo también para las bromas: "¿Arriba o abajo? Detrás. ¿Márquez o Rossi? Angelina Jolie. ¿Márquez o Viñales? Margon Robbie. Soy tan hermoso por buena genética, ¿que al final soy simpático? Al final, también eres inteligente.