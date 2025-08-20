Ahora

"Resignados"

Exclusiva 'El Chiringuito': "El entorno de Julián Álvarez cree que se equivocó al fichar por el Atleti"

Matías Palacios, de 'El Chiringuito', cuenta que el entorno del jugador cree que ha sido una mala idea apostar por el Real Madrid.

Chirin

Lo contó Matías Palacios en exclusiva en 'El Chiringuito': el entorno de Julián Álvarez cree que se equivocó al fichar por el Atlético de Madrid por el manejo que tiene Diego Pablo Simeone del equipo.

"Creo que sí que hay caso Julián en el Atleti. Me dicen que les dio pena por Julián. Verlo así. Él fue cambiado en un descanso, perseguir laterales la temporada pasada... Hizo muchos goles, pero nunca le dio el técnico el respeto que debe tener", contó el periodista argentino.

Están resignados por la decisión que tomaron: "El análisis es de resignación. Al punto de que ya no se le puede echar la culpa a Simeone. Porque da la sensación de que Simeone no puede manejar lo que es una estrella del fútbol mundial. No está acostumbrado a llevar un jugador así".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos