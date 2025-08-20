Exclusiva 'El Chiringuito': "El entorno de Julián Álvarez cree que se equivocó al fichar por el Atleti"

Matías Palacios, de 'El Chiringuito', cuenta que el entorno del jugador cree que ha sido una mala idea apostar por el Real Madrid.

Lo contó Matías Palacios en exclusiva en 'El Chiringuito': el entorno de Julián Álvarez cree que se equivocó al fichar por el Atlético de Madrid por el manejo que tiene Diego Pablo Simeone del equipo.

"Creo que sí que hay caso Julián en el Atleti. Me dicen que les dio pena por Julián. Verlo así. Él fue cambiado en un descanso, perseguir laterales la temporada pasada... Hizo muchos goles, pero nunca le dio el técnico el respeto que debe tener", contó el periodista argentino.

Están resignados por la decisión que tomaron: "El análisis es de resignación. Al punto de que ya no se le puede echar la culpa a Simeone. Porque da la sensación de que Simeone no puede manejar lo que es una estrella del fútbol mundial. No está acostumbrado a llevar un jugador así".