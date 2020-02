El ya expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo ha reencontrado su felicidad en Yamaha, aunque sea como piloto probador. "La sensación aquí en Yamaha es muy familiar de nuevo. No es que me hayan tratado mal en Honda o en Ducati, es todo lo contrario porque me trataron bien y me dieron lo mejor. Sin embargo, estaba sufriendo allí y la vida es para disfrutar, no para sufrir", ha explicado en una entrevista a 'The Race'.

"De repente, cuando anuncié mi retirada, Yamaha estaba muy interesada en mí. Parecía el papel perfecto porque sería capaz de hacer lo que amo, montar en moto, sentirme parte de un proyecto y la sensación de mejorar las cosas. Pensé '¿por qué no?'", continúa el español.

Ahora se ha convertido en el asesor directo de Valentino Rossi, el que fue su rival durtante tantos años. "Es muy difícil ser amigable con un competidor directo, especialmente cuando todos somos asesinos en MotoGP. Marc es un asesino, Valentino es un asesino, yo soy un asesino... Todos queremos ganar y nunca queremos dar nada a los demás. No los odias, pero quieres que vayan lo más lento posible. Hubo muchos comentarios desde Sepang 2015, pero el tiempo es un gran sanador; los humanos olvidamos los sentimientos negativos y positivos muy rápidamente", explica el tricampeón de MotoGP.

Pero todos los seguidores al motociclismo se hacen la misma pregunta: ¿volverá? Lorenzo responde: "Por el momento estoy contento con el papel que tengo porque puedo disfrutar la vida de una manera que no he tenido en 20 años. Tengo muchas cosas que quiero hacer, otros proyectos y cosas nuevas, pero en la vida nunca se sabe. Después de Valencia fue 99% no, y ahora es quizá 98%".