Pol Espargaró ha hablado en el podcast 'Cambia el mapa' y no ha podido evitar hacer mención a Jorge Lorenzo. El balear, cuyo 2019 con Honda fue malo en gran parte debido a las lesiones, decidió poner fin a su carrera en MotoGP como piloto, pero no como probador tras haber firmado con Yamaha. De hecho, su idea era incluso correr el GP de Cataluña.

Y Pol no ha pasado por alto todo esto: "Retirarse fue como una excusa para no seguir con Honda y tener un año en casa para pensar en el futuro".

"Estaba convencido de que si volvía con Yamaha los resultados llegarían con él. Estaba clarísimo. Un piloto que vuelve a las carreras no es un piloto retirado... ¿o sí lo es?", se cuestiona Espargaró.

Porque Pol no ve a Lorenzo como un "piloto retirado". "Fue un error. No está para retirarse. Y Jorge no es uno de esos pilotos que las fábricas no quieren. Tiene algo dentro que queda por explotar".

"Lorenzo tiene la velocidad y no tiene edad para retirarse. Cuando se fue a Honda estaba ganando con la Ducati, no me creo que en un año se pierda todo el talento. O esas ganas de competir y de ganar", afirma Espargaró.

El piloto de KTM, eso sí, resalta que a pesar de los resultados de Marc Márquez correr con la Honda no es fácil: "Es muy dura y es extraño pero no quiere decir que Lorenzo no sea bueno. Hay pilotos, como Rossi con la Ducatti o Zarco con la KTM, que han pasado por lo mismo".