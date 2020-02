Jorge Lorenzo anunció su regreso al paddock como piloto probador de Yamaha, escudería con la que ganó sus tres títulos mundiales en la categoría reina de MotoGP. La marca nipona acaba de hacer la presentación oficial de la M1 con la que correrán esta nueva temporada, una presentación a la que acudieron no solo los pilotos oficiales, Maverick Viñales y Valentino Rossi, sino que también estuvo presente Lorenzo.

El balear ya ha corrido con la moto en los primeros test de Sepang y ha admitido volver a sentirse cómodo. "Mi primera impresión cuando me retiré era la de irme para siempre porque me siento en un capítulo distinto de mi vida. Pero ahora, con la Yamaha, he vuelto a sentir la felicidad de volver a conducir. Si en Valencia las posibilidades de no volver eran del 99%, ahora diría que son de un 98%", ha bromeado durante la presentación.

Lin Jarvis, director de Yamaha, ha hablado de que sí existen posibilidades de que Lorenzo pueda volver a correr en algún Gran Premio, aunque su principal objetivo es que les ayude con el desarrollo de la M1: "Lo hemos hablado y es una opción para Jorge y para nosotros. Es opcional. Estoy seguro que lo quiere hacer y que tiene la capacidad de hacerlo. Nuestro objetivo principal con Jorge es el desarrollo de la moto". En caso de que finalmente acabe volviendo a la competición, tendrá que hacerlo como 'Wild Card', es decir, como piloto invitado. Esto implica que no pueda correr en todos los Grandes Premios, sino solo en algunos puntuales.

"Estoy feliz de volver aquí, a casa, mi casa profesional es Yamaha, estuve aquí 9 años y gané 3 títulos. Siempre me he sentido muy bien y de nuevo en estos 3 días lo he hecho. Estoy muy feliz de volver y tengo ganas de seguir y hacer que Yamaha vuelva a conseguir un mundial", ha explicado Lorenzo durante la rueda de prensa, mientras añadía el agradecimiento a Alberto Puig por no ponerle una cláusula que le "impidiera pilotar otra moto".

Tanto Viñales como Rossi agradecen la llegada del balear, creen que podrá aportar mucho al equipo. "La llegada de Jorge Lorenzo para mí es muy importante porque hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje y tenemos características muy similares, así para mí será mucho más fácil trabajar. Además, Jorge ha sido campeón del mundo con esta moto, por lo que sabe qué hay que hacer para lograr el título con ella. No hemos sido competitivos para ganar el título y él estuvo en los mejores días de Yamaha, así que sabe muy bien qué necesitamos para mejorar", ha asegurado Viñales.

Rossi, por su parte, también estaba feliz de recuperar a su viejo compañero, decisión en la que ha tenido algo que ver: "En mi opinión, Lorenzo es perfecto para nosotros. Presioné mucho con Lin Jarvis y Yamaha para hablar con Jorge, porque creo que era una decisión inteligente. Quizá alguien podría tener dudas, porque Lorenzo el año pasado tuvo muchos problemas con la Honda al final de curso, pero yo le dije que en cuanto rodase un día con la M1, podría ser competitivo. Y de hecho, fue rápido ya desde el primer día. Para nosotros, Lorenzo será una gran ayuda para mejorar la moto en poco tiempo".

Jorge parece haber recuperado la ilusión por correr en MotoGP, algo que en los últimos años había perdido debido a las lesiones y los malos resultados.