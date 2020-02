Johann Zarco ha concedido una entrevista a Marca en la que ha lanzado un mensaje a Jorge Lorenzo. El francés, preguntado por sus palabras sobre el español cuando dejó KTM, mantiene que no tiene "la misma manera de pensar" que Lorenzo.

Entonces, Zarco alegó una cuestión de honestidad para abandonar KTM, explicando que Lorenzo esperó a tomar una decisión respecto a su futuro porque "tenía más miedo por el dinero" que él.

"Me importa mucho menos que a él. Yo he tenido que pedir un crédito para tener mi casa. Él vive en un país donde no paga impuestos, o paga pocos impuestos. Yo vivo en Francia, pago mis impuestos y una hipoteca. Tenía muchas razones para seguir por dinero, pero no lo hice", explica Zarco.

Sin embargo, niega que ahora mismo siga en MotoGP por el dinero: "Sigo porque creo que puedo hacer algunas cosas". Jorge Lorenzo siempre deja titulares incluso sin hablar.