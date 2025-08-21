La inédita conversación entre Marc Márquez y Stoner: "Tú eres de la vieja escuela"

El piloto de Ducati tuvo una conversación muy interesante con el bicampeón del mundo de MotoGP, Casey Stoner, antes de su victoria en el Red Bull Ring.

Antes de que se produjera otro paseo de Marc Márquez en el Gran Premio de Austria, tuvo un encuentro muy especial. En el box de Ducati tenían la visita especial de Casey Stoner, expiloto de la competición que fue dos veces campeón del mundo en MotoGP.

La leyenda australiana pilotó en la moto de Borgo Panigale desde 2007 hasta 2010, siendo en su primera temporada cuando conquistó el título mundial. En el 'Inside' subido al canal oficial de YouTube, se desvela una conversación con el corredor de Cervera.

En ella, dos de los grandes campeones de este siglo, hablaban de la evolución mecánica de las motos. Fue entonces cuando Casey soltó un gran elogio al ilerdense sobre lo que representa actualmente a los pilotos: "Creo que es difícil para las próximas generaciones".

"Tú eres de la vieja escuela, sabes pilotar sin ayudas. Pero ahora no saben anticiparse al derrape", ha criticado el australiano. A lo que el ex de Honda ha coincidido con él, pero ha señalado a la leyenda de MotoGP otra de las virtudes que atesora la generación actual.

"Sí, total, aunque en el modo de ataque son rapidísimos porque tienen muchísima confianza", ha apostillado Márquez. Por otro lado, el de Queensland se rindió a la brutal racha de dobletes de victorias en sprint y carrera que lleva el '93'. Seis seguidas y con la mente puesta en Hungría para enlazar el séptimo.