GP de Hungría de MotoGP 2025: horarios de clasificación, sprint y carrera y dónde ver en TV

Tras 33 años, la categoría reina del motociclismo vuelve a albergar una carrera en Hungría que se celebrará del 22 al 24 de agosto en el trazado de Balaton Park.

No hay descanso que valga tras el Gran Premio de Austria de MotoGP. Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, la categoría reina del motociclismo regresa a Hungría donde no se albergaba un GP desde 1992. Junto a 1990 son las únicas dos ediciones que se ha disputado una carrera en tierras magiares.

Para este año, la competición aterriza en un nuevo circuito, Balaton Park. En él ya se ha visto a Marc Márquez y Pecco Bagnaia teniendo su primera toma de contacto con el trazado. El carácter novedoso de la prueba hace que sea impredecible qué equipos irán mejor, pese a que la superioridad mecánica de las dos Ducati se intuye que volverá a relucir.

La espera para competir en él termina el viernes 22 de agosto con los primeros entrenamientos libres. La primera sesión será por la mañana las 10:45 horas y la 'Practice', por la tarde a las 15:00 hora peninsular española. A partir del sábado 23 de agosto será el día de celebración de la clasificación y la carrera a sprint.

A las 10:50 horas se definirá del todo la parrilla de salida. Para repartir los primeros puntos del fin de semana en la carrera a sprint, que será a 13 vueltas, habrá que esperar hasta las 15:00 hora peninsular española.

Finalmente, el domingo 24 de agosto llegará la hora de la verdad con las carreras de Moto3, Moto2 y la categoría reina, siendo esta última a las 14:00 hora peninsular española a 28 vueltas. La web de laSexta Deportes realizará una cobertura completa de la carrera de MotoGP. En TV, se podrá ver a través de la plataforma 'DAZN'.