El emotivo gesto de Djokovic con su verdugo en Shanghái: "Te lo mereces..."

El serbio sucumbió ante la gran revelación del torneo, Valentin Vacherot, el tenista con menor ranking en jugar una final de Masters 1000 de la historia. 'Nole', a pesar de pasarlo mal durante el partido, se paró a felicitar a su rival.

El Masters 1000 de Shanghái ya es un torneo para la historia. El evento se ha desarrollado a temperaturas inhumanas con una humedad que ha permitido ver imágenes inéditas sobre una pista de tenis. El sudor se ha convertido en regla y los calambres y el sufrimiento de los participantes han marcado el día a día de un campeonato lleno de sorpresas.

Poco a poco han ido cayendo eliminados los diferentes cabezas de serie hasta que en semifinales se ha producido el resultado más desconcertante. Novak Djokovic, el gran favorito, ha perdido con contundencia en dos sets ante la gran revelación del campeonato.

El número 204 del mundo, Valentín Vacherot, superó dos rondas clasificatorias para vivir un torneo que nunca olvidará. El monegasco eliminó a tenistas de la talla de Laslo Djere, Alexander Bublik, Thomás Machác, Tallon Griekspoor o Holguer Rune antes de batir a Djokovic para clasificarse para la final.

Tras el desenlace del enfrentamiento, los tenistas han protagonizado un emotivo encuentro cuando se saludaban en la red. "Te lo mereces. Jugaste increíble. Sigue así", reconocía el tenista balcánico después de fundirse en un abrazo con su adversario. Un mensaje que el monegasco respondió con un respetuoso "fue un placer jugar al menos una vez contra ti. No te retires."

Sorprendentemente, Vacherot disputará la final ante su primo, Arthur Rinderknech, en la primera final de Masters 1000 en la que se enfrentarán dos familiares.