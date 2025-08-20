Agostini desvela el hambre de Marc Márquez: "Si termina quinto, no quiere correr"

La mayor leyenda de la historia del motociclismo habla de cómo Márquez se ha obsesionado con ganar: "Él quería ganar y ahora con la Ducati...".

Marc Márquez quiere ganarlo todo. Está en MotoGP para ello. Y en este curso 2025 está muy cerca de la perfección. Acumula seis victoria consecutivas en carreras y sprints con la Ducati. Para eso fichó, para eso quería la moto roja después de su paso por Gresini, una satélite.

Y la mayor leyenda del motociclismo, Giacomo Agostini, ha desvelado en 'Motosan' la conversación que mantuvieron sobre asumir que no se puede ganar siempre.

"Un día él me dijo que si terminaba quinto, sexto o séptimo no quería correr. Marc decía, quiero intentar ganar, y hoy tiene una moto, y la moto le da la posibilidad de ganar, y tiene la posibilidad de mostrar su 100%", dice el expiloto italiano, que sumó quince títulos.

Califica su comienzo de campeonato como "perfecto": "La temporada de Marc Márquez con Ducati ha sido perfecta. Es fantástico, es puro talento, ganó muchos campeonatos, y creo que hoy está feliz porque tiene una buena moto, y puede mostrar su talento, y es bueno, es fantástico".

Tener la ansiada moto roja es clave, claro: "Obviamente ahora está en el mejor equipo, en la mejor moto, pero también es probablemente el mejor piloto, uno de los mejores en la historia".

"Marc es un talento, lo vimos antes, cuando ganó con Honda, ganó mucho, y después tuvo un problema, se cae y tiene un problema con la espalda, el brazo, pero tiene el coraje de cambiar de Honda a Ducati, y rechaza mucho dinero, creo yo, después de muchos años con Honda, pero él lo que quiere es ganar", dice para finalizar Agostini.