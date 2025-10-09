Última hora de la DANA, en directo | Las primeras lluvias por 'Alice' dejan acumulados de 45 litros en Valencia y 40 en Catarroja

Emergencias pide redimensionar los efectivos ante las lluvias y vigilará barrancos y alcantarillado en la zona cero de la DANA El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha solicitado que las administraciones competentes redimensionen sus efectivos en base al episodio de precipitaciones y ha avanzado que activarán un plan en la zona cero de la DANA para vigilar los barrancos y la situación del alcantarillado. Así se ha manifestado este miércoles el conseller en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la reunión de coordinación mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) por el episodio de lluvias, en la que han participado todas las administraciones y servicios esenciales de intervención. Ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el CCE de la Generalitat ha activado la alerta de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada del jueves, 9 de octubre. Además, mantiene la alerta amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón e interior de Valencia e interior de Alicante y por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón y en toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante. En el encuentro, Aemet ha trasladado cuál era la situación y cómo puede evolucionar en los próximos días y las Confederaciones Hidrográficas "han dado información sobre los modelos y cómo estaba la situación de los cauces y barrancos". Al respecto, Valderrama ha resaltado que han solicitado que se redimensionen los efectivos en base al episodio de lluvias y que se active el plan en la zona cero de DANA, "con todos los dispositivos pendientes de la situación" por la "situación de los barrancos, fundamentalmente por la situación de alcantarillado y por estar próximos y cercanos a la ciudadanía". Europa Press Compartir en X

Las primeras lluvias por Alice dejan acumulados de 45 litros en Valencia y 40 en Catarroja A primera hora de este jueves, Emergencias de la Generalitat informaba ya de que los Bomberos de Valencia llevaron a cabo hasta ocho servicios relacionados con el episodio meteorológico durante la noche, una madrugada en la que Alice ha dejado acumulados de 44,8 litros por metro cuadrado en L'Albufera de Valencia, 39,8 en Catarroja-una de las localidades más afectadas por la trágica DANA de hace casi un año- y 35,1 en Alcàsser. Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), en Vila-real (Castellón) se han acumulado 35 litros por metro cuadrado, en Vilamarxant (Valencia) 31,8, en Macastre (Valencia) 30,7, en El Saler (Valencia) 29, en Pedralba (Valencia) 28, en Alborache (Valencia) 27,7 y en Loriguilla (Valencia) 27,7. El episodio de lluvias comenzó el miércoles por la noche con tronadas en zonas del interior de la Comunitat que llegaron luego a algunos puntos del litoral y dejaron 40 litros por metro cuadrado en Vallanca (Valencia) o 26 en Zucaina (Castellón) en solo 25 minutos, según Avamet. Compartir en X

La Generalitat suspende actos festivos del Día de la Comunitat Valenciana por la DANA Alice La Generalitat ha suspendido actividades previstas por el Día de la Comunitat Valenciana, que se conmemora este 9 de octubre, por la alerta meteorológica por lluvias. El miércoles por la tarde, el Ejecutivo autonómico anunció que se suspendía el espectáculo de drones previsto para la noche y que también se cancelaban los conciertos programados en Alicante, Elche, Castellón de la Plana y Valencia este jueves. Compartir en X

Prealerta por las posibles "crecidas súbitas" en barrancos del Baix Ebre y Montsià (Tarragona) Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Inuncat por la posibilidad de "crecidas súbitas" en barrancos y torrentes del Baix Ebre y Montsià (Tarragona) este jueves por la mañana. Así lo ha informado en un mensaje en 'X', donde han señalado que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) "intensifica la vigilancia" en estas zonas tarraconenses. Protecció Civil ha pedido "ir con cuidado" y no acercarse a zonas inundables. Compartir en X

La DANA Alice trae inestabilidad en la península y Baleares, especialmente en Valencia Este jueves se prevé que la DANA Alice deje una situación de inestabilidad en la península -especialmente en la Comunidad Valenciana- y en las islas Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en varios puntos del país, mientras que descenderán de manera notable las temperaturas máximas en zonas del interior este peninsular. Según ha informado la Agencia Meteorológica estatal Aemet, se darán precipitaciones, débiles y dispersas, en el Cantábrico y en el norte de Galicia, y serán más abundantes y con tormenta en el tercio oriental y en el área oeste de Baleares. También es probable que se alcancen intensidades muy fuertes o localmente torrenciales, con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y el oeste de Baleares y, a lo largo del día, los chubascos y tormentas se extenderán previsiblemente a interiores del sur peninsular. EFE Compartir en X

