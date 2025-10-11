El espectacular misil de Oyarzábal en la victoria de España ante Georgia

La selección de Luis de La Fuente sigue con su pleno de victorias en el Clasificatorio para el Mundial 2026 después de haberse impuesto a Georgia por dos goles a cero.

España tenía la pólvora mojada. Acababa de estrellar dos balones consecutivos en el palo. Y los disparos que no escupía la madera, los repelía Giorgi Mamardashvili. El exguardameta del Valencia fue el mejor de su selección. De no ser por él, Georgia se hubiera ido del Martínez Valero con una goleada en contra bastante seria.

Sin embargo, cuando el marcador reflejaba cierta inseguridad con un corto 1-0 a favor de España, apareció Mikel Oyarzábal para tranquilizar a 'La Roja'. El delantero de la Real Sociedad no faltó a su habitual cita con el gol con España y puso el 2-0 con un lanzamiento de falta magnífico. La combinación perfecta de potencia y colocación.

Antes, el donostiarra, habitual lanzador de penaltis, le había cedido una pena máxima a Ferrán Torres. El ariete blaugrana erró, o mejor dicho, se topó con el acierto de Mamardashvili. El portero del Liverpool desbarató lo que hubiera sido el 2-0 en minuto 29 y alargó mucho más de la cuenta las opciones de los suyos.

España dominó de principio a fin y se adelantó con una gran jugada que terminó definiendo Yeremy Pino en boca de gol. Las ocasiones se fueron sucediendo una detrás de otra pero o bien el palo o bien Mamardashvili evitaban el gol de 'La Roja'. Todo hasta el gol de Oyarzábal.

A pesar de la pólvora georgiana en ataque, los Kvaratskhelia, Mikautadze y compañía, España firmó una gran actuación defensiva, solo concedió un tiro en todo el encuentro.

Tras esta victoria, la selección de Luis de la Fuente se sitúa líder de su grupo con nueve puntos de nueve posibles. Se enfrentará a Bulgaria el próximo martes para, en caso de conseguir la victoria, certificar, de manera virtual, la clasificación al Mundial.