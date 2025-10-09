Ahora

"Cambiaría a uno"

'Rajadón' de Dani Güiza contra Vinicius: "Yo lo echaba del Real Madrid"

El mítico delantero español ha sido el último invitado a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y se ha explayado a la hora de hablar de Vinicius.

vinicius

"Cambiaría a uno, pero no sería bonito decirlo": así de contundente se muestra Dani Güiza cuando Josep Pedrerol le pregunta en 'El Cafelito' por la situación actual del Real Madrid.

Después de que el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le pregunte si habla de Vinicius, el gaditano es contundente: "Yo lo echaba del Madrid".

"Esa gente mancha el escudo del Madrid", afirma el delantero, que actualmente milita en el Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza.

"No lo ha tenido fácil tampoco", le replica Pedrerol, ante lo que Güiza matiza: "No lo ha tenido fácil, pero tiene que respetar un poco para que le respete la gente".

"¿Qué te molesta?", insiste el presentador. "Está todo el día rajando. Si le llega a tocar con Pablo Alfaro...", responde el punta.

Al final, tanto Pedrerol como Güiza coinciden en que "es un ganador" y que "ha dado muy buenos partidos al Real Madrid".

