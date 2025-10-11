Una menor sufre una agresión sexual durante las fiestas del Pilar de Zaragoza: los agresores también son menores

¿Qué ha pasado? En torno a las cuatro de la mañana, los dos chicos han abordado a la víctima, que ha sufrido tocamientos. La menor, acompañada por agentes de la Policía Nacional, ha sido atendida en uno de los Espacios Seguros.

Una menor ha sido víctima de una agresión sexual en Zaragoza, presuntamente por dos menores, durante las Fiestas del Pilar. La Policía Nacional ha confirmado que se ha presentado una denuncia y la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) ha iniciado una investigación. La agresión ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la víctima fue abordada y sufrió tocamientos. El Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado su repulsa y solidaridad, suspendiendo actos culturales por cinco minutos y convocando un minuto de silencio. El teléfono '016' ofrece atención gratuita a víctimas de violencia machista.

Una menor ha sufrido esta madrugada una agresión sexual presuntamente perpetrada por dos menores cuando estaba en el entorno del espacio de ocio instalado en el barrio de Valdespartera de Zaragoza con motivo de las Fiestas del Pilar.

Según ha confirmado la Jefatura de la Policía Nacional de Zaragoza a laSexta, este sábado por la mañana se ha interpuesto una denuncia por estos hechos y el grupo de Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) ha abierto una investigación al respecto.

Por su parte, fuentes de la investigación han explicado a Efe que, en torno a las cuatro de la mañana, los dos menores han abordado a la víctima, que ha sufrido tocamientos. La menor, acompañada por agentes de la Policía Nacional, ha sido atendida en uno de los Espacios Seguros -sustitutos de los conocidos como Puntos Violeta- y, posteriormente, ha acudido con su padre a la comisaría de Policía para presentar una denuncia.

En una declaración institucional, el Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su rechazo ante esta agresión sexual y su apoyo y solidaridad a la víctima. "Nos reafirmamos, una vez más, en nuestra repulsa y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud que se produzca en nuestra ciudad", subraya el consistorio, que reafirma su compromiso con la prevención y erradicación de estas actitudes y comportamientos "para conseguir una semana del Pilar libre de agresiones sexistas en las que todas las personas puedan disfrutar de los espacios con seguridad y libertad".

El Ayuntamiento ha suspendido los actos culturales programados durante cinco minutos esta sábado a las 17.00 horas para mostrar su condena a cualquier tipo de violencia o agresión sexista suspende y ha convocado este domingo un minuto de silencio en la plaza del Pilar a las 11.30 horas.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.