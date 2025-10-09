Trump sugiere la expulsión de España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en Defensa

Los detalles El presidente de EEUU afirma que el Gobierno de Sánchez "no tiene excusa" para no elevar su gasto en Defensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido en una comparecencia "expulsar" a España de la OTAN tras negarse a aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado.

Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

La OTAN acordó en junio elevar el gasto al 5% del PIB para 2035, pero desde el inicio el Gobierno español afirmó que "no es razonable" y pidió que fuese "opcional". Esta negativa a invertir más provocó la ira de Trump y EEUU amenazó a España asegurando que habrá "graves consecuencias".

