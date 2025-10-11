Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz Diane Keaton, en una foto de 2024.

La intérprete, ganadora de un premio Oscar a Mejor Actriz por 'Annie Hall', ha muerto en California por causas que aún no se han dado a conocer.

La actriz Diane Keaton, uno de los grandes nombres del cine de EEUU y de las figuras más queridas de Hollywood, ha muerto a los 79 años en California tal y como ha confirmado su familia a 'People'. Las causas de su fallecimiento, por el momento, no se han revelado.

Nacida como Diane Hall en 1946, en Los Ángeles, la intérprete ha sido uno de los grandes iconos del séptimo arte en una carrera llena de éxitos marcada por la década de los 70.

Fue cuando interpretó a Kay Adams, novia y más tarde esposa de Michael Corleone en El Padrino, película de 1972, que dirigió Francis Ford Coppola.

En 1977 alcanzó el máximo reconocimiento de la Academia gracias a 'Annie Hall', de Woody Allen, película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN