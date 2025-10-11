Ahora

En California

Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La intérprete, ganadora de un premio Oscar a Mejor Actriz por 'Annie Hall', ha muerto en California por causas que aún no se han dado a conocer.

La actriz Diane Keaton, en una foto de 2024. La actriz Diane Keaton, en una foto de 2024. Agencia AP

La actriz Diane Keaton, uno de los grandes nombres del cine de EEUU y de las figuras más queridas de Hollywood, ha muerto a los 79 años en California tal y como ha confirmado su familia a 'People'. Las causas de su fallecimiento, por el momento, no se han revelado.

Nacida como Diane Hall en 1946, en Los Ángeles, la intérprete ha sido uno de los grandes iconos del séptimo arte en una carrera llena de éxitos marcada por la década de los 70.

Fue cuando interpretó a Kay Adams, novia y más tarde esposa de Michael Corleone en El Padrino, película de 1972, que dirigió Francis Ford Coppola.

En 1977 alcanzó el máximo reconocimiento de la Academia gracias a 'Annie Hall', de Woody Allen, película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

Las 6 de laSexta

  1. Amor por Trump y gritos contra Netanyahu: miles de personas se congregan en Tel Aviv por la liberación de los rehenes
  2. La DANA inunda Baleares: Alice causa estragos en las islas con cortes de luz y carreteras
  3. El PSOE pide a Feijóo que se manifieste tras los vídeos del fiscal general: "¿Le parece normal?"
  4. Ayuso, de nuevo el verso suelto del PP: incomodidad en Génova por su "váyanse a otro lado a abortar"
  5. Una menor sufre una agresión sexual durante las fiestas del Pilar de Zaragoza: los atacantes también son menores
  6. Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años