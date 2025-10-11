La llamativa afirmación de Palou en su caso contra McLaren: "Alonso es uno de los mejores y..."

El piloto de la IndyCar ha puesto de ejemplo al asturiano en la lucha judicial que mantiene con la escudería británica. Cabe recordar que McLaren le reclama una fortuna Palou.

Álex Palou está viviendo una de las semanas más intensas de su trayectoria como piloto. El tetracampeón del mundo de la IndyCar, alejado de los circuitos, pelea judicialmente contra McLaren en uno caso que en el que la escudería le reclama nada más y nada menos que 20 millones de dólares a Palou.

El piloto español ha vuelto a ser noticia después de citar a Fernando Alonso en su defensa. El asturiano, que también participó en la IndyCar, le ha servido de ejemplo a Palou para defenderse en el Caso: "Si un piloto no tiene la maquinaria y el mejor equipo a su alrededor, no puede ganar carreras".

"Fernando Alonso es un bicampeón del mundo de F1 y probablemente uno de los mejores pilotos de la era moderna. En 2019 intentó clasificarse para las 500 Millas de Indianápolis con McLaren y no lo consiguió frente a un debutante sin experiencia previa. En 2017, con otro equipo, casi gana. Y en 2020 terminó 21º con McLaren", ha asegurado el español en unas declaraciones que según 'The Race'.

McLaren va a por Palou debido a un supuesto incumplimiento de contrato del catalán con la escudería británica. El vigente campeón de la IndyCar sigue defendiéndose de un caso que está siendo muy llamativo y más después de que apareciera el nombre de Alonso en la defensa de Palou.