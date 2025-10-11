El PSOE pide a Feijóo que se manifieste tras los vídeos del fiscal general: "¿Le parece normal?"

Los detalles La socialista Enma López ha lanzado la reflexión de qué opina el líder del PP de que "Miguel Ángel Rodríguez haya manchado la imagen" de Álvaro García Ortiz tras conocerse su testimonio en la causa contra el FGE.

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró ante el Tribunal Supremo sobre su descontento con su defensa, que intentaba pactar con la Fiscalía admitiendo delitos que él niega haber cometido. González Amador expresó, según una conversación con su anterior abogado, su deseo de resolver el asunto sin perjudicar a Ayuso y sin ruido mediático. Miguel Ángel Rodríguez, testigo en el caso, admitió haber publicado una "suposición" en redes sociales para proteger a Ayuso. Mientras tanto, el PSOE critica al PP por dañar la imagen del fiscal general.

Por primera vez se han podido escuchar las explicaciones del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, gracias a su declaración ante el magistrado Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo el pasado mes de enero en unas imágenes a las que ha accedido laSexta.

Allí, González Amador aseguró haberse enfadado cuando vio que su defensa intentaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía admitiendo varios delitos: "El cabreo que me cogí fue monumental porque no entendía nada". Tras ello, según su testificación, fue cuando habló a su entonces abogado para pedirle explicaciones: "Oye, ¿cómo es posible este correo (...) cuando hasta en dos ocasiones sostuve a la Agencia Tributaria que no estaba de acuerdo, que no había cometido fraude".

La respuesta de su letrado fue que, cuando dejó "el caso en sus manos", les aseguró que quería "buscar la solución sin ruido, que no fuera mediática", así como tampoco le perjudicara a él y "que esto no lo utilizarán para salpicar" a su pareja, Isabel Díaz Ayuso. Por eso afirmó que le pidió a su abogado, Carlos Neira, que resolviese el tema "rápido y sin ruido", el cual le explicó que eso suponía pactar con la Fiscalía.

Una solución sin ruido que se ha visto algo truncada. La de González Amador ha sido una de las tres declaraciones en el caso del fiscal general, siendo él el que acusa y el testigo Miguel Ángel Rodríguez, del que también se conoce ahora su testimonio: "Es que tengo el pelo blanco y puedo intuir qué está pasando en el mundo político".

Habla de cuando publicó un mensaje en redes sociales acusando a la Fiscalía de no querer llegar a un acuerdo con González Amador para perjudicar a Ayuso. Algo que, ahora admite, era mentira o, como dice él, una "suposición".

Mientras tanto, desde el PSOE recriminan a Ayuso haber manchado la imagen del fiscal general. "¿Qué opina de esto el señor Feijóo? ¿Le parece normal que, por órdenes de su jefa, el señor Miguel Ángel Rodríguez haya manchado la imagen del fiscal general?", ha comentado este sábado Enma López, portavoz socialista.

La que sí ha respondido, a medias, es la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha asegurado ante los medios de comunicación que desconoce las declaraciones de todos los involucrados en la causa.

Mientras tanto, la causa contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos sigue adelante. Aunque él negara rotundamente la actividad delictiva, al fiscal general le juzgara el Tribunal Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre.

