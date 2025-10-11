La DANA inunda Baleares: Alice causa estragos en las islas con cortes de luz y carreteras

¿Qué está pasando? Protección Civil ha enviado el mensaje ES-Alert en Formentera y en Ibiza por las fuertes lluvias. En la primera se han registrado acumulados de 100 litros por metro cuadrado.

La tormenta Alice sigue afectando gravemente el este de España, especialmente en las Islas Baleares, donde Formentera e Ibiza están en alerta naranja. Las intensas lluvias han causado cortes de luz, afectando a mil personas, y han dejado acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en Formentera. En Ibiza, la carretera al aeropuerto está cortada y AENA ha informado de afectaciones en vuelos. La situación ha obligado a cancelar eventos, como la fiesta de cierre de temporada en la discoteca Ushuaia. En Mallorca, las inundaciones han desbordado alcantarillas y cortado carreteras. En Murcia y Valencia, los vecinos evalúan los daños, mientras Cataluña mantiene activo el INUNCAT ante las intensas lluvias previstas.

Alice sigue inundando España. Sigue anegando el este del país. Dejando calles cubiertas de agua. Afectando a cientos y cientos de personas. En esta jornada, han sido las Islas Baleares las más afectadas por una DANA que se ha dejado notar en especial en Formentera e Ibiza.

Que tiene a ambas en alerta naranja. Que ha provocado cortes de luz, dejando a oscuras a unos 700 vecinos en la primera isla y a 300 en tierras ibicencas. Y es que Alice está descargando con fuerza, dejando acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en Formentera.

Con coches completamente cubiertos por el agua. Con problemas en carreteras, muchas de ellas cortadas por el agua como la que va al aeropuerto de Ibiza. Allí, además, lluvia. Dentro, en la zona de las maletas. Con AENA, además, avisando de afectaciones en varios vuelos a causa de las condiciones meteorológicas.

Hasta la mítica discoteca Ushuaia ha tenido que cancelar su famosa fiesta de cierre de temporada por las lluvias.

Tanto en Ibiza como en Formentera, Protección Civil ha enviado el mensaje ES-Alert pidiendo "precaución" e instando a la ciudadanía a evitar torrentes, rieras y zonas inundables.

En Mallorca, también en alerta naranja. Las alcantarillas, completamente desbordadas y expulsando más agua de la que están tragando. Los patios de las casas, cubiertos de agua y barro. Las calles de Artà, lo mismo. Los coches, con muchas dificultades para circular.

Y varias carreteras, también cortadas. Es el caso de la que va de Manacor a Cales de Mallorca, cerrada por inundación. Previamente, se había informado del cierre de la carretera vieja de Sant Llorenç de Manacor por la cantidad de agua. No obstante, ya está abierta al tráfico.

La AEMET prevé acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en zonas como el Llevant, el norte y el nordeste de Mallorca. Además, señalan que en un periodo de tres o cuatro horas pueden acumularse hasta 100 litros por metro cuadrado.

Mientras, en Murcia, los vecinos están evaluando los daños que ha dejado Alice a su paso. Sótanos inundados, patios cubiertos de barrio... En Los Alcázares, se envió el mensaje ES-Alert por riesgo de desbordamiento de las ramblas, algo que a estas horas está descartado.

En Valencia, el agua está cayendo con fuerza en Carcaixent, donde en media hora han caído 70 litros de agua por metro cuadrado. "Muebles, madera... todo lleno de agua", dice una vecina.

En Almazora, incluso, el agua entraba dentro de las casas. "Estamos acostumbrados a estas cosas", dicen.

La Generalitat de Cataluña, por su parte, mantiene activo el INUNCAT por las intensas lluvias que se esperan en especial en Terres de l'Ebre y en el litoral de Tarragona y Barcelona.

Según los servicios meteorológicos, se esperan más de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos y acumulados de 100 en 24 horas.

