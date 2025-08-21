¿Está Ducati "saboteando" a Bagnaia? Ojo a la opinión del padre de Lorenzo con mención a Márquez

Chicho Lorenzo ve al italiano "cada día más destruido" y le aconseja "buscar explicaciones dentro de su cabeza más que en el equipo".

Que tras 13 carreras Marc Márquez prácticamente duplique en puntos a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, es el fiel reflejo tanto del gran nivel que está mostrando el ilerdense como del bajón experimentado por el italiano, que ni siquiera consigue vencer a Alex a pesar de estar en el equipo oficial.

Sobre la situación del '63' ha reflexionado Chicho Lorenzo poniendo en primer lugar el énfasis en el octocampeón el mundo.

"Márquez, 418 puntos. 142 menos Alex y 197 Bagnaia. Prácticamente ya está sentenciado. No sé cuándo estará matemáticamente sentenciado, pero son casi seis carreras que le lleva de ventaja a Bagnaia y cuatro o cinco a su hermano", ha señalado en declaraciones que recoge 'Motosan'.

De hecho, cree que Marc no está sacando a relucir todo su potencial: "Otra cosa es a ver cuánto de margen tiene guardado ese Márquez que ya no se cae y que cuando decide bajar dos o tres décimas siempre las tiene ahí guardadas".

"Y yo creo que incluso más, no está corriendo con un margen, yo creo que ahora de tres, cuatro, cinco décimas fácilmente que las tiene guardadas y que solo las va a sacar cuando las necesite. O en un momento puntual de la carrera que necesite ir a por un piloto, que necesite pasarlo, que necesite escaparse, pero que el resto del tiempo va a estar ahí mareando la perdiz", ha añadido.

Sobre Pecco, el padre de Jorge Lorenzo apunta que "ha llegado Márquez y no puede pelear": "Veo a Bagnaia cada día más destruido pidiéndole ya explicaciones al equipo".

De hecho, niega que el equipo esté apostando por la vía de Marc y dejando de lado la suya: "Pero a lo mejor tiene que buscar explicaciones dentro de su cabeza más que en el equipo. Porque lo que no creo es que en el equipo le estén saboteando la moto".