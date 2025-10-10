La activista Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía de Israel para ser deportada a España

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez

El contexto Rigo es la única española miembro de la Global Sumud Flotilla que sigue retenida en el país hebreo, cuyas autoridades la acusan de haber mordido a una funcionaria.

Reyes Rigo, activista mallorquina y única española aún arrestada en Israel tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla, ha acordado con la Fiscalía de Neguev su deportación a España. El consulado español informó a su hermano sobre el acuerdo, según Lucía Muñoz, regidora de Unidas Podemos en Palma, quien también viajó en la Flotilla.

Así se lo han trasladado desde el consulado español a su hermano este mismo viernes, según ha avanzado a Europa Press la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que viajó en la Flotilla junto a la activista retenida. La familia de Rigo está ahora pendiente de ponerse en contacto con el abogado que la defiende y abonar la multa, cuya cuantía por el momento se desconoce, para que la activista sea deportada.

Las autoridades israelíes, que este mismo viernes habían presentado cargos contra ella y pedido prisión preventiva, la acusan de haber mordido a una funcionaria israelí, extremo que sus compañeros niegany el motivo por el que no fue deportada junto al resto de españoles que fueron arrestados el pasado 1 de octubre cuando viajaban a bordo de la Flotilla con ayuda para Gaza.

Según Muñoz, en virtud de ese acuerdo que ha alcanzado ahora con la Fiscalía, Rigo ha admitido una agresión de carácter leve y en defensa propia contra la funcionaria.

