Ahora

Sigue retenida allí

La activista Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía de Israel para ser deportada a España

El contexto Rigo es la única española miembro de la Global Sumud Flotilla que sigue retenida en el país hebreo, cuyas autoridades la acusan de haber mordido a una funcionaria.

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra MartínezLa activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra MartínezEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La activista mallorquina Reyes Rigo, la única española integrante de la Global Sumud Flotilla que sigue arrestada en Israel desde que el Ejército israelí interceptó sus embarcaciones la semana pasada, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Neguev para ser deportada de vuelta a España.

Así se lo han trasladado desde el consulado español a su hermano este mismo viernes, según ha avanzado a Europa Press la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que viajó en la Flotilla junto a la activista retenida. La familia de Rigo está ahora pendiente de ponerse en contacto con el abogado que la defiende y abonar la multa, cuya cuantía por el momento se desconoce, para que la activista sea deportada.

Las autoridades israelíes, que este mismo viernes habían presentado cargos contra ella y pedido prisión preventiva, la acusan de haber mordido a una funcionaria israelí, extremo que sus compañeros niegany el motivo por el que no fue deportada junto al resto de españoles que fueron arrestados el pasado 1 de octubre cuando viajaban a bordo de la Flotilla con ayuda para Gaza.

Según Muñoz, en virtud de ese acuerdo que ha alcanzado ahora con la Fiscalía, Rigo ha admitido una agresión de carácter leve y en defensa propia contra la funcionaria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Las tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza
  2. Qué represalias puede tomar Trump contra Noruega en caso de no recibir el Nobel de la Paz
  3. Alerta por lluvias extremas, en directo | La DANA Alice se fortalece con aviso rojo en Alicante y Murcia por lluvias torrenciales
  4. La guerra silenciosa dentro del Partido Popular: Ayuso y Feijóo, cada vez más enfrentados
  5. "¡Que no es nuestro!": el enfado de Koldo con su mujer sobre el dinero que gestionaban para Ábalos
  6. Fallos en los cribados de cáncer en Andalucía: lo que dice el protocolo, lo que no dice y lo que preocupa