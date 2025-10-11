Ahora

MotoGP

El llamativo 'dardo' de padre de Lorenzo al jefe de Ducati por su comportamiento: "Da vergüenza ajena"

Chicho Lorenzo considera que Davide Tardozzi, directivo de la escudería italiana, es demasiado exagerado en sus expresiones en los grandes premios, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal.

Tardozzi y Marc MárquezTardozzi y Marc MárquezGetty

Ducati ha tenido una temporada prácticamente perfecta en su primer año con Marc Márquez como piloto. El de Cervera se ha llevado el mundial de pilotos y eso ha sido una gran parte del trabajo para que la escudería se haya coronado en el Campeonato de Constructores.

A Marc se le ha visto muy integrado desde el primer momento en el que se subió a la moto. De hecho, durante la campaña ha dado la sensación en ocasiones de que llevara incluso más años vistiendo de rojo. Su relación con los dos grandes jefes de la escudería siempre ha dado síntoma de ser fantástica.

Tanto Gigi Dall'igna como Davide Tardozzi, siempre se han deshecho en elogios hacia el ilerdense cada vez que han podido. Sin embargo, para Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo y figura muy reconocida en el mundo del motociclismo, el comportamiento de Tardozzi en el 'box' deja en muchas ocasiones algo que desear.

"Lo de Tardozzi es lo que tiene ser tan visceral delante de las cámaras. Cuando las cosas van bien, acabas bailando, aunque a mí me da un poco de vergüenza ajena verlo bailar, y cuando las cosas van mal, terminas con esa cara de circunstancias y de pena", asegura 'Chicho' en unas declaraciones en su canal de 'YouTube'.

"Lo mejor es mantenerse neutro, pasar de la euforia desmedida esos bailes y esas historias que se montan, a la cara larga del otro día… no tiene sentido, hay que mantener la compostura", añade el padre de Jorge.

Las 6 de laSexta

  1. Amor por Trump y gritos contra Netanyahu: miles de personas se congregan en Tel Aviv por la liberación de los rehenes
  2. La DANA inunda Baleares: Alice causa estragos en las islas con cortes de luz y carreteras
  3. Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años
  4. El PSOE pide a Feijóo que se manifieste tras los vídeos del fiscal general: "¿Le parece normal?"
  5. Ayuso, de nuevo el verso suelto del PP: incomodidad en Génova por su "váyanse a otro lado a abortar"
  6. Una menor sufre una agresión sexual durante las fiestas del Pilar de Zaragoza: los atacantes también son menores