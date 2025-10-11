El llamativo 'dardo' de padre de Lorenzo al jefe de Ducati por su comportamiento: "Da vergüenza ajena"

Chicho Lorenzo considera que Davide Tardozzi, directivo de la escudería italiana, es demasiado exagerado en sus expresiones en los grandes premios, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal.

Ducati ha tenido una temporada prácticamente perfecta en su primer año con Marc Márquez como piloto. El de Cervera se ha llevado el mundial de pilotos y eso ha sido una gran parte del trabajo para que la escudería se haya coronado en el Campeonato de Constructores.

A Marc se le ha visto muy integrado desde el primer momento en el que se subió a la moto. De hecho, durante la campaña ha dado la sensación en ocasiones de que llevara incluso más años vistiendo de rojo. Su relación con los dos grandes jefes de la escudería siempre ha dado síntoma de ser fantástica.

Tanto Gigi Dall'igna como Davide Tardozzi, siempre se han deshecho en elogios hacia el ilerdense cada vez que han podido. Sin embargo, para Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo y figura muy reconocida en el mundo del motociclismo, el comportamiento de Tardozzi en el 'box' deja en muchas ocasiones algo que desear.

"Lo de Tardozzi es lo que tiene ser tan visceral delante de las cámaras. Cuando las cosas van bien, acabas bailando, aunque a mí me da un poco de vergüenza ajena verlo bailar, y cuando las cosas van mal, terminas con esa cara de circunstancias y de pena", asegura 'Chicho' en unas declaraciones en su canal de 'YouTube'.

"Lo mejor es mantenerse neutro, pasar de la euforia desmedida esos bailes y esas historias que se montan, a la cara larga del otro día… no tiene sentido, hay que mantener la compostura", añade el padre de Jorge.