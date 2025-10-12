Ábalos niega que haya pensado dejar el acta e insiste en su confianza en la Justicia: "Que quien acuse aporte pruebas"

¿Qué ha dicho? El exministro, a días de declarar de nuevo ante el juez, pide que se dejen de "indicios o sospechas": "Lo que está claro es que el dinero no aparece y que lo que importa es destrozar vidas".

José Luis Ábalos, exministro, ha hablado con laSexta Xplica sobre su próxima declaración judicial en el caso Koldo. Ábalos niega que su intención sea prolongar el proceso judicial y recalca que el dinero "no aparece". Confía en que la Justicia actúe basándose en pruebas y no en sospechas. También se refiere a las mujeres mencionadas en los audios, negando cualquier vínculo con la prostitución y explicando que algunas trabajaron brevemente en su casa. En relación a los audios de Koldo García, su exasesor, donde se usan términos como "chistorras", se sospecha que es un lenguaje en clave para hablar de dinero. Koldo sostiene que se refería a embutidos y deberá aclararlo en su próxima declaración el 16 de octubre. El Tribunal Supremo ha rechazado su solicitud de recuperar dispositivos incautados, que considera clave para su defensa.

laSexta Xplica ha hablado en exclusiva con José Luis Ábalos a escasos días de su nueva declaración ante el juez por el caso Koldo. En sus palabras, el exministro ha descargado que tenga pensado dejar el acta para alargar el proceso judicial e insiste en que el dinero "no aparece".

"Debo confiar en la Justicia. Que quien acuse aporte pruebas y no indicios ni sospechas o interpretaciones. Sobre hechos, y no sobre vidas", ha expresado Ábalos.

Y habla, en ese sentido, del dinero: "Lo que está claro es que no aparece, y que lo que importa es destrozar vidas".

El exsecretario de organización del PSOE ha hablado también acerca de las mujeres que han salido en los audios y de su relación con ellas: "Como digo, una amiga común de mi ex".

"Las otras dos amigas de esta última que puntualmente trabajaron en mi casa por poco tiempo y en la limpieza de un bajo por recomendación de la primera", explica.

Niega que hubiera en dicha relación "prostitución alguna": "Parece que todas las mujeres que están en mi vida son unas putas".

Las "chistorras" de Koldo

Sus palabras llegan después de los nuevos audios de la UCO y un informe en el que Koldo García, su exasesor, habla en términos como "chistorras", "soles" o "lechugas" que los agentes consideran que eran un lenguaje en clave para hablar de dinero y referirse, presuntamente, del valor de los billetes.

En los mensajes de Koldo a su exmujer le recuerda que lleve "40 chistorras". "Cariño, ¿si lo llevo en el chaleco crees que me lo harán quitar? Voy a llevar abrigo", responde ella.

"Divídelo. Maleta, bolso, abrigo y cartera", contesta Koldo a su exmujer, quien afirma que irá "a primera hora con las chistorras".

En ese sentido, Koldo García dijo a Susanna Griso que las "chistorras" a las que hacían referencia eran "embutidos": "Lo voy a demostrar".

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le ha invitado a Koldo García dar las explicaciones que considere oportunas en su próxima declaración, prevista para el 16 de octubre, sobre su lenguaje en clave que aparece en los informes de la UCO. Además, también ha rechazado la petición de Koldo García para que le entregaran los dispositivos intervenidos en el registro de su casa en febrero del año pasado.

El exasesor de Ábalos precisamente había pedido que le devolvieran el dispositivo argumentando que se estaría vulnerando su derecho de defensa, ya que no le sería posible contextualizar los mensajes que, procedentes de esos dispositivos, aparecen en los informes de la Guardia Civil.

