Verstappen siente 'pena' por Hamilton: "Me duele"

El piloto de Red Bull ha compartido sus sensaciones respecto a la pésima temporada del que ha sido su gran rival los últimos años. Afirma que le produce tristeza la situación que Lewis está viviendo en su primer año en Ferrari.

Lewis Hamilton ha vivido una temporada para olvidar en 2025. El heptacampeón del mundo de Fórmula 1 ha tenido el peor año de su carrera deportiva. Sin duda no ha sabido adaptarse a Ferrari en su primer año en la escudería italiana. No ha logrado ni un podio en todo el curso y ha finalizado sexto la clasificación, muy lejos de su nivel habitual y con diferencia en puntos respecto a su compañero, Charles Leclerc.

Otro que se ha quedado con ganas de más es Max Verstappen. Lando Norris ha logrado poner fin a la racha del neerlandés al imponerse a él en lo que habría supuesto su quinto título consecutivo.

De campeón a campeón, Max ha sido el último en dedicarle unas palabras a Lewis: "No ha sido una buena temporada para él en Ferrari... se nota en todo". Ambos han compartido durante años una rivalidad histórica que ha dejado algunos de los momentos más emocionantes de la Fórmula 1 en los últimos años, como aquella última vuelta de Abu Dhabi 2022.

"Me duele. No es agradable verlo así", declaraba el piloto de Red Bull para el medio neerlandés 'Viaplay'. Aunque Max no duda en que el británico seguirá compitiendo y volverá a mostrar su mejor cara: "No se rinde, así que seguro que estará ahí".

Ambos son ya leyendas de la Fórmula 1. Siempre han demostrado respeto el uno por el otro y esta es la última prueba de ello. Hamilton aseguraba hace unas semanas que "aún tiene un sueño", lo que le mantendrá 'dando guerra' al menos unos años más en el 'Gran Circo'. Lewis busca redimirse de un 2025 para olvidar y, finalmente, poder sonreír en Ferrari.