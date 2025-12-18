La jueza de la DANA cita a declarar como testigo a Feijóo el 9 de enero

Los detalles Tres días más tarde, el lunes 12 de enero, se producirá el careo entre la exconsellera de Justicia en Interior, Salomé Pradas, y el exjefe del Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha citado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como testigo en el juicio por la DANA en Catarroja, fijando su declaración para el 9 de enero. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre la riada del 29 de octubre de 2024, que causó 230 muertes en Valencia. La citación de Feijóo responde a la petición de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-0, para esclarecer comentarios del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Además, el 12 de enero se realizará un careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca por contradicciones en declaraciones previas.

La jueza responsable de la instrucción del juicio de la DANA en Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, cita a declarar en calidad de testigo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el próximo viernes 9 de enero a las 9:30 horas.

Así se desprende de la diligencia dictada por la jueza que investiga la gestión de la riada del pasado 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La magistrada ya acordó la citación de Feijóo en el procedimiento como testigo y faltaba fijar el día, que ahora ha indicado que será el 9 de enero. Tres días más tarde, el lunes 12 de enero, se producirá el careo entre Pradas, y el exjefe del Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, para tratar de esclarecer las contradicciones que se produjeron en la anterior declaración de ambos respecto al papel de Mazón en la emergencia y su influencia en el desarrollo del Cecopi.

Respecto a Feijóo, la jueza acordó citarle tras la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-0, que ejerce la acusación particular en la causa.

La instructora justificaba su decisión en que el testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con Pradas "sobre la información que iba recibiendo".

La magistrada recordaba en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana.

Así, señalaba, si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'".

Génova señala que "no tenían constancia" de esta citación

Fuentes del PP han comunicado a laSexta que Génova "ni tuvo constancia documental de que se fuera a citar a Feijóo" por parte del juzgado de Catarroja cuando se hizo público hace más de una semana, ni ha recibido hasta el momento notificación alguna acerca de la fecha de la que se hacen eco los medios de comunicación.

Además, señalan que tampoco han recibido ningún auto que haga referencia a los mensajes privados de Carlos Mazón con el presidente nacional del Partido Popular.

"Pero no por enterarnos por la prensa de las decisiones del juzgado vamos a hablar de persecución judicial. No somos el PSOE y no vamos a decir que en nuestro país hay jueces que prevarican o que existe lawfare", han indicado dichas fuentes..

De esta forma, han asegurado que Alberto Núñez Feijóo, como no podría ser de otra manera, "colaborará con la Justicia y responderá a todas las preguntas" pese a haber estado a 350 kilómetros de la gestión de la crisis de la DANA.

