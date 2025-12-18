Varios muertos tras estrellarse un avión en un aeropuerto de Carolina del Norte

¿Qué están diciendo? La aeronave era un Cessna C550, un tipo de jet privado que se ha estrellado en el Aeropuerto Regional de Statesville por causas que aún se investigan.

Un avión se estrelló este jueves en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell (Carolina del Norte), dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alcalde. Según 'EFE' la areonave era un Cessna C550, un tipo de jet privado que sería propiedad de Greg Biffle, expiloto de NASCAR.

La aeronave se accidentó alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) por causas que aún se investigan. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni si hubo supervivientes. Tampoco se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo al momento del accidente.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigarán el accidente. Según explica 'CNN', la NTSB dirigirá la investigación y "proporcionará información actualizada" sobre el suceso.

Según el medio estadounidense, los datos preliminares de seguimiento del vuelo muestran que el avión salió del aeropuerto alrededor de las 10:00 horas, viajó unos ocho kilómetros y luego giró a la izquierda. FlightAware indica que en ese tramo no ascendió a más de 600 metros.

Una imagen difundida desde el aeropuerto muestra al avión envuelto en una gran bola de fuego tras el impacto.

Noticia en ampliación

