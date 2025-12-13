Hadjar asume que podría ser "frustrante" ser compañero de Verstappen en Red Bull

El francés quiere tomarse con 'cabeza fría' su ascenso al equipo oficial de la escudería austríaca. Isak sabe que Max será superior y que tendrá que saber convivir con la situación.

Ser compañero de Max Verstappen puede ser uno de los 'roles' más complicados que pueda haber en la Fórmula 1 actualmente. Han sido muchos los pilotos que han caído en una fuerte frustración por no poder igualar los resultados de Max y verse, en ocasiones, completamente 'humillados' por las actuaciones del tetracampeón.

Esa difícil papeleta la va a llevar a cabo Isak Hadjar la próxima temporada. El francés ha sido una de las revelación de este curso y su buen rendimiento le ha brindado la oportunidad de subir de Racing Bulls a Red Bull.

Hadjar es consciente de que va a llevar las de perder contra Verstappen. El joven piloto ya trabaja en su mentalidad para compartir 'box' con uno de los mejores pilotos de la parrilla: "Si hay un primer objetivo, es aceptar que seré más lento durante los primeros meses. Creo que es positivo afrontar esta mentalidad, porque de otro modo podría volverse muy frustrante. Si eres consciente de ello de antemano, estarás mejor preparado".

Hadjar también ha hablado de los anteriores compañeros de Max: "Todos creen que son especiales. Llegas y dices: 'es humano, lo venceré'. Y luego eres aplastado. Entonces empieza el efecto dominó. Estamos hablando del mejor piloto en parrilla, así que la posibilidad de que yo sea más lento al inicio del año es alta".

"Mejor aceptarlo desde el principio y trabajar para alcanzarlo. Claro, espero ser tan rápido como él. Lo espero, pero las posibilidades son pocas", concluye el joven francés.