No se va a retirar
La contundente respuesta de Hamilton a los que dicen que va a dejar la F1: "No están a mi nivel..."
Lewis reconoce que sí necesita desconectar, pero que en ningún caso piensa en retirarse ya de la Fórmula 1: "A todos los que hablan de ello...".
No, Lewis Hamilton no se va a retirar. A pesar de todos los rumores, a pesar de que él mismo dijo que Ferrari debería buscar otro piloto, seguirá vistiendo de rojo al menos un año más. De hecho ha respondido muy contundente a todos los que insinúan que se debería marchar.
Así lo dijo en palabras que recoge 'Motorsport': "A todos los que están hablando de mi retirada no quiero decirles nada. Ninguno de ellos hizo lo que yo hice. Así que ni siquiera están a mi nivel".
La temporada ha terminado, por fin, para él. Pero no se siente aliviado por ello: "No estoy especialmente aliviado por el final del campeonato, no. Me siento bien, fresco. Estoy deseando disfrutar del parón. Ahora no hay mucho que decir sobre esta temporada. Todo lo que podía decir, ya lo he dicho. Ahora seguimos adelante".
En estas vacaciones no mirará el móvil, su objetivo es desconectar al 100%: "Ahora sólo miro hacia delante, hacia el parón. Quiero desconectar, no hablar con nadie. Nadie podrá ponerse en contacto conmigo este invierno. No tendré mi teléfono conmigo. Lo estoy deseando. Desconectar...".
"De normal siempre tengo el teléfono a mano, pero esta vez lo tiraré a la basura", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1.
No se marchará, al menos por ahora, porque ama lo que hace: "Lo que más me anima a seguir es el amor por lo que hago, el amor por las carreras. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans".
"Es el hecho de que siempre mantengo la vista en el sueño. Sigo teniendo un sueño que guardo en mi corazón y para eso trabajo", cierra el piloto de Ferrari.