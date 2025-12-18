Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote de la peste porcina

Un jabalí campa por la sierra de Collserola la semana pasada en pleno brote de peste porcina

Los detalles La entrada y registro a este laboratorio ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola, dentro de las diligencias previas que han sido declaradas secretas, han informado este jueves ambos cuerpos policiales.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el marco de la investigación conjunta de ambos cuerpos para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña.

Noticia en ampliación...

