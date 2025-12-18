Ahora

Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote de la peste porcina

Los detalles La entrada y registro a este laboratorio ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola, dentro de las diligencias previas que han sido declaradas secretas, han informado este jueves ambos cuerpos policiales.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el marco de la investigación conjunta de ambos cuerpos para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña.

