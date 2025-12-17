Ya es oficial: comienza el Plan Veo con gafas y lentillas gratis para menores de 16 años y así puedes solicitarlo

Conoce todos los detalles y descubre cómo puedes solicitar la ayuda de 100 euros que ofrece el Gobierno, para que niños y niñas puedan tener gafas y lentillas graduadas de manera gratuita.

Al fin se pone en marcha el Plan Veo, la nueva medida del Ministerio de Sanidad que ofrece gafas y lentillas gratis, a la que podrán acceder los menores en edad escolar de hasta 16 años. Las ayudas podrán solicitarse desde hoy, jueves 17 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Como respuesta a una necesidad de salud pública y con la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia, el ministerio de Mónica Garcíaofrece una subvención de un máximo de 100 euros por persona, que pretende cubrir el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, o lentes de contacto (lentillas) y soluciones de mantenimiento durante un año.

Defectos de visión como la miopía, hipermetropía o astigmatismo afectan en la actualidad a un porcentaje de la población en edad escolar que va desde el 10% al 30% en España, algo que parece ir en aumento por el uso intensivo de pantallas y el aumento del tiempo que pasan en espacios interiores, donde abunda la luz artificial.

Sin gafas o lentillas graduadas adecuadas a cada perfil, los problemas no solo llegan a afectarles en su bienestar físico, también afectan a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida.

Cómo solicitar el Plan Veo, por edades

Para poder acceder al Plan Veo es imprescindible tener de antemano una prescripción médica del sistema de ayuda visual, con diferentes requisitos y opciones según la edad del paciente.

El acceso para los menores de 5 años

Todos los niños y niñas de 0 a 5 años que accedan por primera vez a la ayuda, necesitarán una receta emitida por cualquier profesional en oftalmología o óptica-optometría del servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud o del sistema privado.

Con la prescripción, solo queda acudir a una de las ópticas participantes en el Plan Veo, elegir el modelo de gafas o lentillas y será la óptica la encargada de tramitar la ayuda con el Ministerio de Sanidad.

El niño o niña tendrá que ir siempre acompañado de su padre, madre o tutor legal para poder tramitar la ayuda. A la hora de elegir el producto, debes saber que si el precio final es igual o inferior a 100 euros, no tendrás que pagar nada, por que lo que tu compra te saldrá gratis. Si supera el coste de la ayuda (100 €), habrá que abonar la diferencia en la propia óptica.

En el momento de la cita en la óptica elegida, el tutor legal deberá aportar los siguientes documentos necesarios:

Tarjeta sanitaria con código CIPA o cualquier certificado para recibir asistencia sanitaria.

Prescripción médica.

DNI o documento de identidad pertinente del menor.

DNI o documento de identidad pertinene del tutor legal.

Una vez terminado el trámite, será la óptica quien avise para acudir a la recogida de las gafas o lentillas.

Acceso para mayores de 6 años

Los niños y niñas de 6 años o más podrán obtener su receta o prescripción médica por cualquier de las siguientes vías:

A través del servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud al que derive su doctor o doctora de Atención Primaria .

. A través del servicio de oftalmología del sistema sanitario privado.

A través de cualquiera de las ópticas adscritas al Plan Veo. En este caso, la obtención de la prescripción y la solicitud de la ayuda podrán hacerse en el mismo momento.

En los dos primeros casos, tras obtener la prescripción, solo queda acudir a una de las ópticas participantes en el Plan Veo con la misma, elegir el modelo de gafas o lentillas y solicitar la ayuda. De nuevo, será la óptica la encargada de tramitar la ayuda con el Ministerio. Ni la persona beneficiaria ni su familia deberán realizar ningún trámite adicional.

Respecto al precio a pagar o la cuantía de la subvención la información es la misma: el Plan Veo cubre un coste de hasta 100 euros, si el precio termina siendo mayor, solo habrá que abonar la diferencia.

La documentación requerida sigue siendo la misma (DNI, tarjeta sanitaria y prescripción médica). Nuevamente, el menor deberá ir acompañado de su tutor legal.

¿Puedo acceder al Plan Veo en más de una ocasión?

La respuesta es sí. La ayuda ofrece un segundo acceso para obtener gafas o lentillas siempre que hayan transcurrido 365 días desde la primera adquisición.

Como uno de los proyectos "más ambiciosos" del Gobierno de Pedro Sánchez daba Mónica García, la ministra de Sanidad, el pistoletazo de salida a un plan que, calculan, ayudará a más de medio millón de niños y niñas en nuestro país. "Por primera vez se incluye la salud visual dentro de la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud", celebraba la ministra.