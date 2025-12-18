Carlos Sainz, a por el quinto Dakar: "Si no respetas la carrera, estás muerto"

El piloto español, cuatro veces campeón del Dakar, buscará un nuevo título con Ford: "Estás en un equipo oficial y sólo puede haber un objetivo que es conseguir esa victoria".

Carlos Sainz busca el quinto Dakar con su quinta marca distinta. Tiene claro que su objetivo es ganar. Así se lo ha dicho a 'Jugones' y también ha lanzado una advertencia sobre lo peligrosa que es esta carrera.

"El objetivo es ganar. Estás en un equipo oficial y sólo puede haber un objetivo que es conseguir esa victoria", dice en 'Jugones'.

"Sería muy bonito, cerrar un círculo espectacular. Para ganar no hay mucho secreto. Tienes que ir más rápido que los demás y tener menos problemas. Necesitas velocidad y necesitas experiencia", dice el piloto español, cuatro veces campeón de la carrera más dura del mundo.

Pide "respeto" por la carrera: "Es una carrera de resistencia, dura y larga. Es una carrera que tienes que respetar. Si no respetas la carrera, estás muerto".