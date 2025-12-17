Un exjefe de F1 ofrece a Norris un test en MotoGP: "Puede pilotar nuestra moto el año que viene"

Guenther Steiner, CEO de KTM Tech-3 y exdirector de Haas, ha invitado al reciente campeón del mundo a hacer un test con su moto debido a su gran afición por las motos.

Lando Norris y McLaren aún se encuentran celebrando el doble campeonato de la Fórmula 1 que ha logrado este año. Pese a que la escudería británica ya había ganado el Mundial de Constructores anteriormente, el piloto se ha estrenado como campeón del mundo.

Además de ser felicitado por leyendas del automovilismo, su equipo, familia y levantar el trofeo que le otorga tal honor, el joven británico ha recibido un regalo muy inusual por parte de un exjefe de F1 que actualmente milita en MotoGP.

En concreto, se trata de Guenther Steiner, CEO de KTM Tech-3 y exdirector de Haas. "Puede pilotar nuestra moto el año que viene", ha adelantado Steiner en el podcast 'The Red Flags', donde le ha ofrecido a Norris correr con su moto.

Esta oferta tiene un motivo: Norris es un aficionado de MotoGP. No sería la primera vez que veríamos al británico junto a una moto, puesto que se le ha visto varias veces en el paddock, como en el GP de la Emilia Romaña en Misano acompañado de uno de sus ídolos, Valentino Rossi.

"Él puede venir y probarla; encontraremos una manera de organizarlo. Sería algo bonito para él, aunque no sé si Zak Brown estaría contento de verle pilotar una MotoGP. Tiene el mismo color, papaya… Vale, es naranja, pero son muy parecidos", bromeaba Steiner en el podcast sobre si el CEO de McLaren estaría dispuesto a que Norris pilotase la moto.

Un precedente y Red Bull de por medio

Esta no sería la primera vez que un piloto de Fórmula 1 conduce una moto oficial de un equipo de MotoGP. En 2019, Lewis Hamilton realizó un test junto a Yamaha en 2019 en el Circuit Ricardo Tormo junto a Valentino Rossi en un test organizado por Monster, bebida energética que patrocina a ambos.

Sin embargo, ahora la situación es diferente. Norris pilota para McLaren y KTM Tech3 cuenta con Red Bull, rival directo de la escudería británica, como patrocinador y Monster es la marca que lleva el piloto en su casco y mono, por lo que sería contraproducente y no se llevaría a cabo.