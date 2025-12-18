Ferrari sigue apoyando a Lewis Hamilton: "Fuera se dicen muchas cosas..."

Matteo Togninalli, jefe de ingeniería de pista de Ferrari, dice que todo se magnifica fuera del equipo y que la relación con Hamilton es muy buena.

Ha sido la peor temporada de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Ni victorias ni podios en su llegada a Ferrari. El fichaje más mediático que se ha convertido en pesadilla. Pero en la escudería de Maranello están con él. Dicen que fuera se están magnificando las cosas y que no existe ningún problema.

Lo afirma Matteo Togninalli, jefe de ingeniería de pista de Ferrari, en 'Autosport'.

Justifica a Lewis por su llegada desde Mercedes: "Cambiar de piloto y cambiar de equipo, principalmente para un piloto como Lewis, que ha pasado 10 años en el mismo equipo, tiene un cierto nivel de experiencia, es muy difícil para ambos lados, para el piloto y para el equipo".

"Cada equipo opera de forma ligeramente diferente; uno está acostumbrado a ciertas personas y a ciertas cosas de forma central. Si lo ponemos en contexto, tenemos el hecho de que Lewis ganaba campeonatos mundiales, y este año no logramos el objetivo de luchar por el campeonato mundial, así que la frustración es la causa de esta situación", dice el italiano.

Insiste en que desde fuera la situación se ve peor: "Creo que lo que se ve desde fuera es mucho peor de lo que es. Creo que la relación con Lewis, lo que estamos construyendo con él, es sumamente positiva. Pasó diez años en el mismo equipo, con la misma gente, y después de diez meses, creo que ya tenemos un vínculo muy fuerte con él".

"Sin embargo, la frustración, los resultados, están creando esta imagen de nosotros mismos y de él en Ferrari, que creo que es mucho, mucho peor de lo que es en realidad", cierra uno de los hombres fuertes de Ferrari.